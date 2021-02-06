DÜZCE/KARABÜK - Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
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DÜZCE/KARABÜK - Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

06.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:17

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın ilk gününde Sakarya'da Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Aynalı Kavak Çarşısı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesi boş kaldı.

Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

DÜZCE/KARABÜK - Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
DÜZCE/KARABÜK - Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
DÜZCE/KARABÜK - Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
DÜZCE/KARABÜK - Sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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