DÜZCE Evinde maske dikip, mahalle halkına dağıtıyor
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Aziziye Mahallesi, Düzce, Güncel

DÜZCE Evinde maske dikip, mahalle halkına dağıtıyor

Evinde maske dikip, mahalle halkına dağıtıyorDÜZCE'de, 30 yıldır terzilik yapan Meral Çimen (62) mahalle halkı için evinde maske dikerek ücretsiz olarak dağıtıyor.

21.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:23
DÜZCE Evinde maske dikip, mahalle halkına dağıtıyor

Evinde maske dikip, mahalle halkına dağıtıyor

DÜZCE'de, 30 yıldır terzilik yapan Meral Çimen (62) mahalle halkı için evinde maske dikerek ücretsiz olarak dağıtıyor. Her mahallede bir terzi olduğunu ve maske dikimi konusunda yardımcı olunmasını isteyen Meral Çimen, 'Bugüne kadar depremlerde, selde bütün afetlerde devlet yanımızda. Bugün bizde dayanışma içinde olalım" dedi. Düzce Aziziye Mahallesi'nde oturan 30 yıllık terzi Meral Çimen evde kal çağrısına uyduğu gibi mahalle halkına da "Her şey devletten beklenmezö diyerek maske dikimine başladı. Terziler Odası'nın maske için gerekli malzemelerin kendisine vermesi üzerine Meral Çimen, mahalle halkı için her gün 100 tane maske dikiyor. Meral Çimen maskeleri ücretsiz olarak mahalle halkına veriyor. Her mahallede bir terzi olduğunu belirten Meral Çimen, "Son dönemde maske yetişmiyor, bulunamıyor. Çünkü kısa kullanımlık ve çok tüketilmesi gereken bir malzeme. Elimizden geldiği için bizde talep ettik ve malzeme varsa dikelim dedik. Bize bir şekilde ulaştırdılar. Bizde dikip gönderiyoruz. Devamı gelecek. Dikiş makinesi olan, dikiş dikebilen kadınlarımız çok. Bu kadınlarımız en azından 100-200 dikerlerse bir faydaları olacaktır" dedi. Karınca kararınca yardımcı olmak istediğini ifade eden Meral Çimen, şöyle konuştu:

'Tabi ki devlet maske üretir, tabi ki dikebilir. Bizde kararınca bir yardımımız olsun bizde yardımlaşalım. Bugüne kadar depremlerde, selde bütün afetlerde devlet yanımızda. Bugün bizde dayanışma içinde olalım dedik. Gelmeyebilir, yetişmeyebilir. Burası 80 milyondan fazla insanın yaşadığı bir memleket. Herkesin her istediği anında olmayabilir. Bunlar küçük şeyler bu şeyleri problem yapmaya gerek yok. Günlerdir herkes tarif ediyor. Bu kadar küçük işlerle insanları bunaltmaya gerek yok. Eli iğne, iplik tutan herkes yapabilir. Ben bunu dikip bir insana faydalı olabiliyorsam benim için büyük bir şereftir. 65 yaş üstü değilim ama 60 yaşını geçtim. Bende korkudan çıkamıyorum. Boş zamanlarımızı böyle değerleniyoruz. Eşimde bana yardımcı oluyor. Ben 30 yıllık terziyim. Elimden gelen bir iş bu. Günümüzü ve zamanımızı böyle değerlendiriyoruz. Faydamız oluyor."

DÜZCE Evinde maske dikip, mahalle halkına dağıtıyor

Kaynak: DHA

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