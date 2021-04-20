Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden 'karton toplayıcısı' açıklaması
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Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden 'karton toplayıcısı' açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında motosikletli karton toplayıcısına ceza kesilmesi nedeniyle sosyal medyada doğan tepkilere cevap verdi.

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında motosikletli karton toplayıcısına ceza kesilmesi nedeniyle sosyal medyada doğan tepkilere cevap verdi. Emniyet, karton toplayıcısına uygulanan cezai işlemin sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden olmadığını, ehliyetsiz ve sigortasız motosiklet kullanmasından dolayı olduğunu açıkladı. 

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen pazar günü Düzce Valiliği kavşağında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri tarafından durdurulan motosikletin sürücüsü Abdullah K.'nın ehliyetinin ve motosikletinin de zorunlu trafik sigortasının olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri gerekli maddelerden cezai işlem uyguladı. Abdullah K., polis ekiplerinin ceza yazmaması için evinde 6 aylık bebeği olduğunu ve ceza yazılmamasını isteyerek gözyaşları döktü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine tepkiler çoğaldı.  

Bunun üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yaşanan olaya açıklık getirildi. Motosikletlerin karışmış olduğu kazaların önlenmesi ve motosiklet sürücülerinin korunmasına yönelik olarak trafik birimlerince mutat olarak denetimler yürütüldüğü belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:  

"İlimiz trafik denetim ekiplerimizce Valilik kavşağında tespit edilen ve basında 'karton toplayan motosikletli' şeklinde yer alan olayda, motosikleti kullanan kişinin sürücü belgesinin olmadığı, taşıtın sigortasının bulunmadığı tespit edilmiş ve görevlilerce bu ihlallere ilişkin olarak Karayolları Trafik Kanunu'nda öngörülen idari müeyyideler uygulanmıştır. Karton toplayan vatandaşa sokağa çıkma değil, ehliyetiz ve ruhsatsız motosiklet kullanma cezası kesilmiştir. Aksi durumda trafik güvenliği açısından risk teşkil eden bu ihlallerin tespit edilmemiş ve gerekli tedbirlerin uygulanmamış olması halinde telafisi mümkün olmayacak çok daha ağır maiyetlere neden olacağı muhakkaktır. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanması bizlerin üstlenmiş olduğu sorumluluğun bir gereğidir."  


Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden 'karton toplayıcısı' açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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