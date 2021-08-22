Düzce'deki barınakta sokak hayvanlarına sevgiyle bakılıyor
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Düzce'deki barınakta sokak hayvanlarına sevgiyle bakılıyor

Düzce'deki barınakta sokak hayvanlarına sevgiyle bakılıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesince yaklaşık 3 yıl önce kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her sene binlerce hayvana sevgiyle bakılıyor.

Düzce Belediyesince yaklaşık 3 yıl önce kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her sene binlerce hayvana sevgiyle bakılıyor.

Kurtsuyu mevkisinde bulunan ve içerisinde ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, geçici bakımevi ve oyun park alanının bulunduğu barınak, her yıl binlerce sokak hayvanını ağırlıyor.

Sağlığı yerinde olmayan hayvanlar, merkezde ameliyat ve çeşitli yöntemlerle tedavi edilerek iyileştiriliyor. Kısırlaştırma işlemlerinin de yapıldığı merkezde 21 gün tutulan hayvanlar, sağlıklı şekilde doğal ortamlarına bırakılırken, bir kısmı da talep üzerine sahiplendiriliyor.

Merkezde görevli ikisi veteriner hekim 33 personel, hayvanlarla yakından ilgileniyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde gündeme gelen merkezin 20 dönüm alanda hizmet verdiğini anlattı.

Küpesi olmayan sokak hayvanlarını toplayarak tedavilerini yaptıklarını belirten Özlü, "21 gün burada bakıyoruz ve tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz." dedi.

Hayvanseverlerle görüş alışverişi içerisinde çalıştıklarını dile getiren Özlü, "Sadece Düzce merkez değil, ilçelerimizle de bir çalışma yapmayı planlıyoruz. İnşallah ilçelerde ve köylerdeki sokak hayvanlarını da toplayıp sağlık kontrollerini yapıp kısırlaştırmayı hedefliyoruz. Sokak hayvanlarının üremelerinde sınırlandırmalar hedefliyoruz ve bu sayede doğada insanlarla uyum içinde yaşamalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Özlü, rehabilitasyon merkezinin yaklaşık 4,5 milyon liraya yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Merkezdeki hayvan barınağımızı buraya getirdik. Şu anda, Avrupa Birliği standartlarına uygun bir merkez, yerleşim yerlerinden uzak ve kimseye zararı yok. Ameliyathanemiz mevcut, ayrıca 2 veterinerimiz ve 31 çalışanımız var. İçeride 350 sokak hayvanımız var ve 21 gün sonra onlar gidecekler, diğer misafirlerimiz gelecek. Bölgenin en donanımlı ve büyük rehabilitasyon merkezi burasıdır."

"Hayvanlarla çocukları gibi ilgileniyorlar"

Merkezden sorumlu Veteriner Hekim Ayşegül Aydın da rehabilitasyona ihtiyacı olan köpek veya kedilerin merkezde tedavi edildiğini belirterek, "Buraya gelen hayvanımız, 6 aylık veya üzeri bir yaşı varsa kısırlaştırılır. Ardından kimlikleme işlemi yapılır ve doğal ortamına bırakılır." dedi.

Personelin hayvan sevgisinin çok üst düzeyde olduğunu dile getiren Aydın, "Çok ilgililer, hayvanlarla çocukları gibi ilgileniyorlar. Elimizden geldiği kadarıyla özverili şekilde onları sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Sürekli burada bir sirkülasyon var. Sürekli sokak hayvanı gelir ve rehabilitasyon merkezinden çıkar. Rehabilitasyon merkezine geldiğinde eğer ki bir sıkıntısı yoksa kısırlaştırma işlemine başlanır ve 14 gün bakılır, daha sonra bırakılır. İyileştirdiğimizi aldığımız yere bırakıyoruz." şeklinde konuştu.

Düzce'deki barınakta sokak hayvanlarına sevgiyle bakılıyor
Düzce'deki barınakta sokak hayvanlarına sevgiyle bakılıyor
Düzce'deki barınakta sokak hayvanlarına sevgiyle bakılıyor
Düzce'deki barınakta sokak hayvanlarına sevgiyle bakılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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