Düzce'de yoldan çıkan otomobil üç dükkana zarar verdi
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Düzce'de yoldan çıkan otomobil üç dükkana zarar verdi

Düzce'de yoldan çıkan otomobil üç dükkana zarar verdi
04.05.2020 02:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 02:22

Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı üç dükkanda hasar oluştu.

Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı üç dükkanda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Aydınpınar Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 ABC 055 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Savrulan otomobil yol kenarında üç dükkana çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada, otomobil ile iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Düzce'de yoldan çıkan otomobil üç dükkana zarar verdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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