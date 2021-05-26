Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü
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Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü

Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü
Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, "pat pat" adı verilen tarım aracının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, "pat pat" adı verilen tarım aracının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı köyü Merkez Mahalle mevkisindeki bahçesinde çapa yapan İbrahim Kahraman (57), vücudunun bir bölümü bıçaklarına sıkışan tarım aracının altında kaldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık personeli, yaptığı incelemede Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahraman'ın cesedi, incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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