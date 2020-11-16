Düzce'de takla atan otomobil, ters döndü; 3 kişilik aile yaralı
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Düzce'de takla atan otomobil, ters döndü; 3 kişilik aile yaralı

16.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:05
Düzce'de takla atan otomobil, ters döndü; 3 kişilik aile yaralı

DÜZCE'de, TEM yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarında ters dönen otomobildeki sürücü ile eşi ve kızı yaralandı.

DÜZCE'de, TEM yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarında ters dönen otomobildeki sürücü ile eşi ve kızı yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Şafak Korkmaz'ın kullandığı 81 ABJ 173 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, yol kenarında ters döndü. Kazada, sürücü Şafak Korkmaz ile eşi Elif Korkmaz ve kızı Hilal Korkmaz yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Düzce'de takla atan otomobil, ters döndü; 3 kişilik aile yaralı
Düzce'de takla atan otomobil, ters döndü; 3 kişilik aile yaralı
Düzce'de takla atan otomobil, ters döndü; 3 kişilik aile yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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