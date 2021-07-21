Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu
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Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Beyköy beldesinde Uğur deresini besleyen derenin şiddetli sağanak yüzünden taşması nedeniyle bazı evler hasar gördü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle Uğur deresini besleyen derenin şiddetli sağanak yüzünden taşması sonucu Uğur ve Derdin köylerinde bazı evler ile araçlar zarar gördü.

İŞ MAKİNELERİ SEVK EDİLDİ

Köylüler kendi imkanlarıyla evlerde biriken suları boşaltmaya çalışırken, bölgeye Düzce AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Düzce AFAD Gönüllüleri (AFGD) ile İl Özel İdaresi ve Beyköy Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Köylere ulaşan ekipler mağdur olan vatandaşlara ulaşarak çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu
Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu
Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu
Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu
Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu
Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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