Düzce'de servis minibüsü park halindeki iki araca çarptı: 1 yaralı
Düzce'de kontrolden çıkan servis minibüsünün park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Düzce'de kontrolden çıkan servis minibüsünün park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nalbantoğlu Mahallesi'nde seyreden Erdal E. idaresindeki 81 S 0511 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla ilerledi.
Yaklaşık 100 metre ilerleyen servis minibüsü, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ile servis minibüsüne çarparak durabildi.
Sürücü Erdal E, kazanın ardından direksiyonda fenalaştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla sürücüyü sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Erdal E, Düzce Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.