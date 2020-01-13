Düzce'de servis minibüsü park halindeki iki araca çarptı: 1 yaralı
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Düzce'de servis minibüsü park halindeki iki araca çarptı: 1 yaralı

Düzce'de kontrolden çıkan servis minibüsünün park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

13.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:12
Düzce'de servis minibüsü park halindeki iki araca çarptı: 1 yaralı

'de kontrolden çıkan servis minibüsünün park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nalbantoğlu Mahallesi'nde seyreden Erdal E. idaresindeki 81 S 0511 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla ilerledi.

Yaklaşık 100 metre ilerleyen servis minibüsü, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ile servis minibüsüne çarparak durabildi.

Sürücü Erdal E, kazanın ardından direksiyonda fenalaştı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla sürücüyü sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Erdal E, Düzce Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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