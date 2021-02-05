Düzce'de polis, alkollü sürücünün alkolölçeri üflemesi için 45 dakika mücadele verdi

Düzce'de polis ekipleri, durdurdukları ve alkollü olduğu belirlenen sürücüyü 45 dakika alkolölçeri üfletmek için ikna etmeye çalıştı.

Düzce'de polis ekipleri, durdurdukları ve alkollü olduğu belirlenen sürücüyü 45 dakika alkolölçeri üfletmek için ikna etmeye çalıştı.

Kent güvenlik sistemi kameralarında tehlikeli araç kullandığı belirlenen F.Y. yönetimindeki otomobil, Azmimilli Mahallesi Aydınpınar Caddesi'ndeki bir benzin istasyonuna girdiği sırada durduruldu.

Araç dışına alınan sürücünün evraklarını kontrol eden ekipler, F.Y'nin alkolünü ölçmek istedi. Polis ekiplerine alkolölçeri üflemek istemediğini belirten sürücüyü ekipler bu kez hastaneye getirip kandaki alkol oranını tespit etmek istedi.

Hastaneye de gitmek istemeyen F.Y, polis memuru ve çevredeki vatandaşların yaklaşık 45 dakika süren çabası sonrası alkolölçeri üfledi.

F.Y'nin 206 promil alkollü olduğunu belirleyen ekipler, sürücünün ehliyetine el koyarak 1653 lira para cezası uyguladı. Evine yakını tarafından gönderilen F.Y'nin aracı da bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer