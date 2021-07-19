Son dakika haberleri... Otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri... Otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, manevra yapmaya çalışan otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, manevra yapmaya çalışan otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde sağ şeritte hızla ilerleyen İ.B. idaresindeki otomobil, sol şeride manevra yapmak istediği sırada refüje çarparak devrildi.

Yan yatan otomobilden yara almadan kurtulan İ.B, kontrol amaçlı Cumayeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, İ.B'nin kullandığı otomobilin sol şeride manevra yaptığı sırada refüje çarparak devrilmesi, çevresindeki araçların kazadan son anda kurtulması ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

Son dakika haberleri... Otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobilin refüje çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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