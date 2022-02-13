Düzce'de otomobil dereye uçtu, 3 yaralı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de akşam saatlerinde dere kenarından ana yola çıkmaya çalışan otomobil sürücüsü virajı alamayınca köprüden uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilden çıkan ve ıslanan yaralı ise yaralanan sürücüyü bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 PR 1653 plakalı otomobili kullanan Vidan K., Ağa Mahallesi'nden geçen Asar Deresi kenarından ana yola çıkarak şehir merkezine dönmek istedi. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprünün üzerinden takla atarak dereye uçtu. Kazada sürücü Vildan K. ile otomobilde bulunan Cemal A. ve Emre K. yaralandı. Dere içinde ters dönen otomobili gören vatandaşların yardımıyla çıkan sürücü ve yolcular, kenara çıkartılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Islak ıslak arkadaşını bırakmadı

Diğer taraftan dereye uçan otomobilden çıkartılan yolcu Cemal A., arkadaşı sürücü Vildan K. ambulansa alınırken bir an olsun yanından ayrılmadı. Yaralı arkadaşına kendi yaralarına ve ıslaklığına aldırmadan teselli olmaya çalışan Cemal A.'ya kazayı gören bir vatandaş montunu vererek ısınmasına yardımcı oldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/İHA)