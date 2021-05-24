Düzce'de motosiklet şarampole devrildi: 2 ağır yaralı
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Düzce'de motosiklet şarampole devrildi: 2 ağır yaralı

Düzce'de motosiklet şarampole devrildi: 2 ağır yaralı
Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Düzce'de motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

T.İ. yönetimindeki trafik tescili bulunmayan motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Tepeköy mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı daha sonra 5 metrelik fındık bahçesine düştü.

Çarpma anında motosikletten düşerek yola savrulan sürücü T.İ. ve motosiklette bulunan D.A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yol kenarına alınan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar ve ezikler oluştuğu belirlenen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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