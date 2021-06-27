DÜZCE'DE MELEN ÇAYI'NDA KURTARMA TATBİKATI

DÜZCE İtfaiye Müdürlüğü'nün su altı ekibi boğulma olaylarına karşı Melen Çayı'nda tatbikat yaparak, bir kişiyi kurtardı.

DÜZCE İtfaiye Müdürlüğü'nün su altı ekibi boğulma olaylarına karşı Melen Çayı'nda tatbikat yaparak, bir kişiyi kurtardı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ve içerisinden çok sayıda çay, nehir ve dere geçen Düzce'de boğulma olayları her yaz ayında sık sık yaşanıyor. Boğulma olaylarına karşı Düzce İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde 30 kişilik 'Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma' ekibi kuruldu. Ekipler yaşanması muhtemel boğulma olaylarına en hızlı şekilde müdahale etmek ve hayat kurtarmak için tatbikatlarına devam etti. Tatbikatta senaryo gereği Melen Çayı'na düşen ve çırpınarak yardım isteyen bir kişinin yanına botla gidilerek, dalgıçlar suya atladı. Ekipler tarafından bota alınan kişi daha sonra sedyeye konularak vinçli itfaiye aracıyla yukarı çekilerek karaya çıkarıldı.

EKİPLERİMİZİ HAZIR TUTUYORUZ

Tatbikat hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, 'Belediyemiz bünyesinde bulunan arama kurtarma ekiplerimizin iç ve dış sularda aktif olarak görev aldığında sorun yaşamaması ve hazır bulunması için belirli periyotlarda tatbikatlar yapıyoruz. Böylelikle personelimiz ve ekipmanlarımızı test ediyoruz. Tatbikata katılan personelin verilen görevleri harfiyen yerine getirmesi bizi mutlu etti' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı