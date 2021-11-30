İş yerinin önündeki çamaşır makinesi rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklendi

DÜZCE (AA) - Çamaşır makinesinin rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklenme anı

Vatandaşların çamaşır makinesini yerine götürmesi DÜZCE - Düzce'de bir iş yerinin önünde satış için paketli halde duran çamaşır makinesinin rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.