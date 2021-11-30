İş yerinin önündeki çamaşır makinesi rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklendi - Haberler
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İş yerinin önündeki çamaşır makinesi rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklendi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Çamaşır makinesinin rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklenme anı Vatandaşların çamaşır makinesini yerine götürmesi DÜZCE - Düzce'de bir iş yerinin önünde satış için paketli halde duran çamaşır makinesinin rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE (AA) - Çamaşır makinesinin rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklenme anı

Vatandaşların çamaşır makinesini yerine götürmesi DÜZCE - Düzce'de bir iş yerinin önünde satış için paketli halde duran çamaşır makinesinin rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin önündeki çamaşır makinesi rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklendi

İş yerinin önündeki çamaşır makinesi rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklendi

İş yerinin önündeki çamaşır makinesi rüzgarın etkisiyle kaldırımda sürüklendi

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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