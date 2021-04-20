DÜZCE'DE KARAYOLLARI KAMYONETİ, BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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DÜZCE'DE KARAYOLLARI KAMYONETİ, BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, Karayolları'na ait kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

DÜZCE'de, Karayolları'na ait kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Sakarya- Düzce sınırında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Aydın Özgedik yönetimindeki 34 CSN 238 plakalı ve Karayolları'na ait kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Özgedik ve mesai arkadaşı Adem Durmaz, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Aydın Özgedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Adem Durmaz ise ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE'DE KARAYOLLARI KAMYONETİ, BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜZCE'DE KARAYOLLARI KAMYONETİ, BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜZCE'DE KARAYOLLARI KAMYONETİ, BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜZCE'DE KARAYOLLARI KAMYONETİ, BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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