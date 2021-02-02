Düzce'de kamyonun çarpmasıyla sürücüsü yere düşen tarım aracının markete girmesi güvenlik kamerasında
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Düzce'de kamyonun çarpmasıyla sürücüsü yere düşen tarım aracının markete girmesi güvenlik kamerasında

02.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:05
Düzce'de kamyonun çarpmasıyla sürücüsü yere düşen tarım aracının markete girmesi güvenlik kamerasında

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kamyonun çarpmasıyla sürücüsü yere düşen tarım aracının marketin sebze ve meyve reyonuna girme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kamyonun çarpmasıyla sürücüsü yere düşen tarım aracının marketin sebze ve meyve reyonuna girme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde Ali Ustaoğlu idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, manevra yaparken çarpan kamyon ile çöp konteyneri arasında sıkıştı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü ayağa kalkarak yol kenarına koştu.

Kamyonun geri manevra yapmasıyla hızla hareket etmeye başlayan tarım aracı, bir marketin sebze ve meyve reyonuna çarparak durabildi.

Kaza anı, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kamyonun çarpması sonucu yere düşen "pat pat" sürücüsünün ayağa kalkarak yol kenarına koşması, kamyonun geri manevra yapmasıyla hızla hareket eden tarım aracının sebze ve meyve reyonuna girmesi görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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