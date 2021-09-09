Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rüştü Can Ulcay (22) idaresindeki 81 ABK 979 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Çetin Durak yönetimindeki 81 BA 960 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Yola savrulan sürücü Ulcay olay yerinde, aynı araçtaki Münire Kuğu (21) ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Durak, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında öldü
3 saat önce evlenen çift, motosiklet kazasında öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Derya Baykal Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 19:54:35. #1.15#

title