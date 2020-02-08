Düzce'de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

08.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:26

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iş makinesi dereye yuvarlandı, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.



Kaza, Düzce'nin Gölyaka ilçesi Toptepe Güzeldere Şelalesi yolu Kayapınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, köyün donan sularının açılma çalışmasının ardından iş makinesi operatörü Tahir Mali, Ruhi Mutlu ve Mustafa Acar dönüş yolunda yolun karlı olması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralananlardan birinin telefonla arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Dereye yuvarlanan yaralılardan Tahir Mali ve Ruhi Mutlu, AFAD, DAKE, UMKE ekiplerinin halatlarla aşağı inmesi sonucunda çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybettiği tespit edilen Mustafa Acar'ın cansız bedeni yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından halatlarla bulunduğu yerden çıkartıldı. Acar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Valilikten açıklama



Düzce Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İstilli Grubu İçme Suyu Birliği tüzel kişiliğine ait kepçe, Konaş İçme Suyu Havzası'nda bakım çalışması gerçekleştirdikten sonra, dönüş yolunda yoğun kar yağışının da etkisiyle kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanmıştır. Kaza esnasında kepçe içerisinde bulunan işçilerden Mustafa Acar hayatını kaybetmiş, diğer iki işçi Ruhi Mutlu ve Tahir Mali ise yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaşanan kaza mahallinin yakınında yol açma çalışması gerçekleştiren İl Özel İdaresi ekipleri olaya ilk olarak müdahale etmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye gerekli tüm ekipler sevkedilmiştir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA