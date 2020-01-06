Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

DÜZCE'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

06.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:39
Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce'den Yığılca yönüne giden Rıfat Güleç yönetimindeki 14 GG 669 plakalı otomobil ile Cemal Bayraktar'ın kullandığı 81 AB 485 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Rıfat Güleç ve Cemal Bayraktar ile otomobillerde bulunan Nesrin Bayraktar, Emine Bayraktar, Anıl Bayraktar, Ayten Güleç ve Neriman Güleç yaralandı. verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 7 kişiyi tedavileri için Düzce'de bulunan hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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