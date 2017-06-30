Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı



Alınan bilgiye göre, Murat Tok'un kullandığı 81 DS 577 plakalı otomobil ile Emrah Koç yönetimindeki 81 EN 981 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Akçaören mevkisinde çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yeliz Koç, Emrah Efe Koç, Şule Yerlikaya ve Taner Duman yaralandı.



Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.