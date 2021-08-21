Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ömer Balıkçılar idaresindeki 52 FP 098 plakalı otomobil, yakıt istasyonundan D-010 kara yoluna çıkmaya çalışırken, Akçakoca istikametine ilerleyen Emre Kar idaresindeki 81 KC 546 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, iki sürücü ve 81 KC 546 plakalı aracın içerisinde bulunan İrfan Uzun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Marcao Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 21:57:28. #1.15#

title