Düzce'de hastanelerdeki temizlik denetimi "karekod" sistemiyle daha hızlı yürütülecek
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Düzce'de hastanelerdeki temizlik denetimi "karekod" sistemiyle daha hızlı yürütülecek

13.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:14
Düzce'de hastanelerdeki temizlik denetimi

Düzce'de hastanelerde hijyen denetimi amacıyla belirli noktalara yerleştirilen karekod okuyucu barkodlar sayesinde, hasta ve yakınları gördükleri olumsuzlukları anında personele bildirebilecek.

Düzce'de hastanelerde hijyen denetimi amacıyla belirli noktalara yerleştirilen karekod okuyucu barkodlar sayesinde, hasta ve yakınları gördükleri olumsuzlukları anında personele bildirebilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından "Sağlık Tesislerinde Temizlik Faaliyetlerinin İzlenebilirliğinin Geliştirilmesi" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda hastanelerde lavabolar başta olmak üzere belirlenen noktalara yerleştirilen karekod okuyucu barkodlarla, temizlik faaliyetlerinin takibinin hızlı şekilde yapılması hedefleniyor.

"Temizlik denetimlerinin temassız olarak takibini sağladık"

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde hizmete giren uygulama hakkında gazetecilere bilgi veren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz, projenin, sağlık tesislerindeki temizliğin izlenebilirliğinin artırılmasını sağlayacağını vurguladı.

Proje kapsamında tuvaletlere karekod okuyucu barkod yerleştirildiğini anlatan Yılmaz, "Bu karekod sayesinde daha önce imzayla takibini yaptığımız temizlik denetimlerinin temassız takibini sağladık." dedi.

Yılmaz, hastaların memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Hastalarımız, hastane tuvaletinde herhangi bir sıkıntı gördüğünde bize anında iletmek amacıyla bu karekodu kendi cep telefonlarından okutup, personelimize anında bildirim gitmesini sağlıyor. Bu uyarı aynı zamanda hastane yetkililerine de gidiyor. Böylece personelimiz sıkıntı ya da eksikliği giderirken, yöneticilerimiz de takibini yapabiliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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