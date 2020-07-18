Düzce'de fındık rekoltesi tahmini 60 bin ton DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, kentte bu yıl fındık rekoltesinin 55-60 bin ton arasında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, kentte bu yıl fındık rekoltesinin 55-60 bin ton arasında olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, 2020 yılı fındık ürünü hakkında açıklamalarda bulundu. Öztürk, özellikle fındığın belirlenen tarihler öncesinde toplanmaması gerektiğini ifade ederek, "Fındık bu yıl çok önemli bir ürün oldu. Koronavirüsten dolayı dünyada ön plana çıkan bir üründür. Bundan dolayı çiftçilerimize öncelikli önerimiz fındıklarını Tarım İl Müdürlüğü ile ziraat mühendislerinin açıklayacağı tarihten önce kesinlikle toplamamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl da fındık alması gerektiğini belirterek, "Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımını özellikle hükümetimizden bekliyoruz. Ofis fındık almazsa fındıklarımız perişan olup gider. Ofis geçen ve önceki yıllarda fındık almıştı. Fiyatlarımızdan çiftçilerimiz memnundu. Bu yılda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık almasını bekliyoruz." dedi. ÇİFTÇİLERE 'EMANETE FINDIK VERMEYİN' ÖNERİSİ Öztürk, çiftçilerin emanete fındık vermemesi konusunda şu uyarıda bulundu: "Çiftçilerimizin emanete fındık vermemelerini istiyoruz. Türkiye fındığının yüzde 15'ini bu yıl Düzce'de üretiyor. Bunun için Düzce fındığı çok önemli. Emanete kesinlikle fındık verilmemelidir. Fındık fiyatlarının yıl sonunda veya önümüzdeki yılın ikinci ayında 30 lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. Şu anda fındık fiyatları 24 liradan 19-18 liraya kadar geriledi. Fındıkta bir oyun var. Bu oyunu çiftçilerimiz birlik olursa bozar." FINDIK REKOLTESİ 55-60 BİN TON CİVARINDA Öztürk, fındık rekolte tahminlerini açıklayarak, "Geçen sene 85 bin ton fındık rekoltemiz vardı. Bu sene 55-60 bin ton civarında fındık bekliyoruz. Rekolte tahminlerimiz bitti. Bakanlığımıza gönderdik. Kesin açıklamayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapıyor. Ama kesinlikle rekoltemiz bu sene çok düşük. Bunu da çiftçilerimizin değerlendirmesi lazım." dedi. AİLELERE FINDIĞI TOPLAMA ÖNERİSİ Öztürk, fındık üreticilerinin fındıklarını kendilerinin toplaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Koronavirüsün daha fazla yayılmaması için, çiftçilerimizi etkisi altında bırakmaması için biz aile işletmeciliğini ön plana çıkarıyoruz. Aileler kendi fındığını toplarsa bu hastalığın yayılma riski daha az olacağına inandığımız için biz bu yolu öneriyoruz. Ayrıca maliyetlerin düşürülmesi açısında da önemli. Kendisinin 500 kilogram fındığı var ve çiftçi kendisi toplarsa maliyetleri aşağı çekmiş oluruz."

Kaynak: DHA