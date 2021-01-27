Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza

DÜZCE'de polisin baskın yaptığı evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Kumar Masası ekipleri, Azmimilli Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye toplam 58 bin 973 lira idari para cezası uyguladı. Baskında kumar malzemeleri ve bir miktar paraya el konuldu. Zabıta ekipleri amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle evi mühürledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ