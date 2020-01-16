Düzce'de ev yangını hasara yol açtı
Haberler » Güncel » Düzce'de ev yangını hasara yol açtı - Haber

Düzce'de ev yangını hasara yol açtı

Düzce'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

16.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:44
Düzce'de ev yangını hasara yol açtı

'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde işçilerin kaldığı iki katlı müstakil evin ikinci katında işçiler tarafından sobada yemek hazırlandığı esnada yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine dışarı çıkan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak yanan malzemeleri dışarıya çıkardı.

Yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler