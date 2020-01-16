Düzce'de ev yangını hasara yol açtı

16.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:44

Düzce'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde işçilerin kaldığı iki katlı müstakil evin ikinci katında işçiler tarafından sobada yemek hazırlandığı esnada yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine dışarı çıkan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak yanan malzemeleri dışarıya çıkardı.

Yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA