Düzce'de ev yangını hasara yol açtı
Düzce'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Düzce'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde işçilerin kaldığı iki katlı müstakil evin ikinci katında işçiler tarafından sobada yemek hazırlandığı esnada yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine dışarı çıkan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak yanan malzemeleri dışarıya çıkardı.
Yangında evde hasar meydana geldi.