Düzce'de Ev Yangını: 1 Ölü

Düzce'de 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı aparmanın giriş katında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Mahalle sakinleri, Mehmet Çalık'ın (23) yaşadığı daireden çıkan dumanları görerek yangına müdahale etmek istedi. Vatandaşların eve girmeye çalıştığı esnada, piknik tüpünden olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve girerek kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı.



Ekipler, soğutma çalışması sırasında Mehmet Çalık'ın hareketsiz bedenine rastladı. Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil servis ekipleri Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Çalık'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan, yangın sırasında müdahale etmek isteyen ve dumandan etkilen iki kişi de Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.