Düzce'de esnaf aşı seferberliğine katkıda bulunuyor
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Düzce'de esnaf aşı seferberliğine katkıda bulunuyor

Düzce'de esnaf aşı seferberliğine katkıda bulunuyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de bazı işletmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilerine indirim uygulayarak aşı seferberliğine destek veriyor.

Düzce'de bazı işletmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilerine indirim uygulayarak aşı seferberliğine destek veriyor.

Vali Cevdet Atay önderliğinde yürütülen aşı seferberliğine, kentteki bazı işletme sahipleri de katkıda bulunmak için harekete geçti.

Kent merkezinde kafeterya işleten Emre Coşkun, aşı olduğunu belgeleyen müşterilerine indirim uygulama kararı aldı.

İnsanları aşı olmaya teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını anlatan Coşkun, sırası gelenlere aşı olma çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da esnafın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkıyoruz. Sağ olsun Düzce'deki birkaç esnafımız da aşı kampanyamıza destek olmak amacıyla indirime gittiler. Aşısını tamamlamış olan vatandaşlara çeşitli indirimlerde bulunuyorlar. Biz de bugün onlara teşekkür etmek bağlamında yanlarında bulunduk. Kafeteryaların olduğu bölgede 1 haftadır aşı aracımızla mobil aşı yapıyoruz. Bunu gören işletme sahibi arkadaşlarımız da bizlere destek olmak istedi, onlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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