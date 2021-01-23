Düzce'de domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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Düzce'de domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı

23.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:36
Düzce'de domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sazköy'de yaşayan Bora İ, domuz saldırısına uğradı.

Yanındaki arkadaşı tarafından kurtarılan Bora İ, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sırtından ve kalçasından yaralanan Bora İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven

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