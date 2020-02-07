Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmasına ara verildi

07.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:42

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarının 4'üncü gününde de sonuç alınamadı.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde, 4 Şubat Salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Olay yerine gelen Düzce İtfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekipleri, arama çalışmalarına başlamadan önce toplantı yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler 5'e ayrılarak Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 20 kilometrelik alanda arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Bölgede etkili olan yoğun kar ve sis nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalara yarın sabahtan itibaren devam edileceği belirtildi.

Operatör Muhammet Yılmaz, 4 Şubat'ta elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA