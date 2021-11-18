Düzce'de depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
DÜZCE (AA) - Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
Dün saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordine merkezine hasar ihbarı gelen ev ve iş yerlerinde ekipler hasar tespitine başladı.
İl merkezi ile Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde görevli 6 saha ekibi, ihbarları değerlendirerek hasar tespit tutanaklarını tutuyor.
Öte yandan KYK öğrenci yurtları da kontrol amaçlı, ekipler tarafından inceleniyor.
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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