Düzce'de belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Düzce'de belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

17.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:10
Düzce'de belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının etkili olması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının etkili olması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut ve belediye ekiplerince şehrin dört bir yanındaki kulübelere mama, su ve ekmek bırakıldı.

Akbulut, yaptığı açıklamada, "Özellikle kafeterya, restoran gibi yerlerin de kapalı olması nedeniyle hafta sonları besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının, etkisi altına girmekte olduğumuz soğuk kış günlerinde olumsuz etkilenmemeleri için belediyemiz özverili bir mama dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu zor günlerinde ve her zaman sokak hayvanlarının yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Mesut Bakkal Gökhan Gönül Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 18:10:43. #1.15#
title