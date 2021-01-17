Düzce'de belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının etkili olması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının etkili olması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut ve belediye ekiplerince şehrin dört bir yanındaki kulübelere mama, su ve ekmek bırakıldı.

Akbulut, yaptığı açıklamada, "Özellikle kafeterya, restoran gibi yerlerin de kapalı olması nedeniyle hafta sonları besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının, etkisi altına girmekte olduğumuz soğuk kış günlerinde olumsuz etkilenmemeleri için belediyemiz özverili bir mama dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu zor günlerinde ve her zaman sokak hayvanlarının yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş