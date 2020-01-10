Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama
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Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama

DÜZCE'de, 'torbacı' denilen, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:06
Düzce'de, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama

DÜZCE'de, 'torbacı' denilen, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Aziziye Mahallesi bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen G.K., C.Ş. ve İ.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ile mermiler ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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