DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR
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DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 18 gün önce kaybolan şizofreni hastası Mustafa Alkan'ı (60) bulmak için başlatılan çalışmalara AFAD ve Düzce Arama ve Kurtama ekibi de destek verdi.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 18 gün önce kaybolan şizofreni hastası Mustafa Alkan'ı (60) bulmak için başlatılan çalışmalara AFAD ve Düzce Arama ve Kurtama ekibi de destek verdi.

Gümüşova ilçesinde, 10 Nisan günü evinden ayrılıp, kaybolan şizofreni hastası Mustafa Alkan'dan 18 gündür haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmasına başlayan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, AFAD İl Müdürlüğü'nden de destek istedi. Mustafa Alkan'ın sık sık gittiği mezarlık ve bölgesinde arama çalışması başlayan AFAD ve Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi, ormanlık alan ve dere yataklarında da çalışma yürüttü. Arama çalışmalarında drone da kullanırken, çalışmalar devam ediyor.

DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR
DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR
DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR
DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR
DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR
DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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