Düzce dalgalar mendireği aştı
Dalgalar mendireği aştıDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı.
07.01.2020 22:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:36
Dalgalar mendireği aştı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı.
Akçakoca'da sağanak yağmur ve hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar Karadeniz'i coşturdu. Rüzgar nedeniyle 7 metreye kadar ulaşan dalgalar Akçakoca balıkçı barınağında mendireği aştı. Dalgalar balıkçı barınağının içerisine kadar ulaştı.
Kaynak: DHA