: Düzce dalgalar mendireği aştı

07.01.2020 22:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:36

Dalgalar mendireği aştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı.

Akçakoca'da sağanak yağmur ve hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar Karadeniz'i coşturdu. Rüzgar nedeniyle 7 metreye kadar ulaşan dalgalar Akçakoca balıkçı barınağında mendireği aştı. Dalgalar balıkçı barınağının içerisine kadar ulaştı.

Kaynak: DHA

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