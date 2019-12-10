Düzce Belediyesi şantiye için yer tespiti yapılıyor

10.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:31

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Fen İşleri ve Su Kanalizasyon birimlerini yeni hizmet binalarında ziyaret etti.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kurum personeli ile yakından ilgilenmeye devam ediyor. Kurum içi birimleri zaman zaman ziyaret eden Başkan Özlü son olarak Çamköy Mahallesi'nde bulunan şantiyedeki yeni hizmet binalarına taşınan Fen İşleri ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Şantiye alanında ve yeni hizmet binalarında incelemelerde bulunan Başkan Özlü büro ve sahada görev yapan çalışanlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Teknik donanım ve ofis ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hassas olduğunu ifade eden Başkan Özlü "Personelimiz bizim elimiz, ayağımız. Hizmetin doğru, hızlı ve yeterli şekilde hedefine ulaşması için onların çalışma ortamı en önemli araçtır. Bu sebeple kendilerini taşınma işleminin ardından ziyaret etmek istedik, eksikleri var mı tespit ettik" şeklinde konuştu.



Daha sonra şantiye alanında bulunan, alt ve üst yapı çalışmalarında kullanılan materyalleri inceleyen Başkan Özlü, Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ve birim müdürlerinden bilgi aldı. Şantiye alanı için yeni bir yer belirlenmesi konusunda çalışmalarının olduğunu aktaran Başkan Dr. Faruk Özlü "Belediye hizmetlerinde kullandığımız hammaddelerimizi daha düzenli ve daha geniş bir alana taşımak üzere girişimlerimize başladık. Sarayyeri mevkiine yakın belediyemize ait arazi var. Burada çalışma yapacağız, merkeze ve diğer sorumluluğumuz altındaki alanlara yakınlığı ve ulaşılabilirliği daha kolay bir yer düşünüyoruz. Belediye şantiyesini yüksek standartlara uygun hale getirmek için her şeyi yapacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA