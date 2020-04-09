DÜZCE Baba ve oğlunu öldüren kişinin evi alev alev yandı Baba ve oğlunu öldüren kişinin evi alev alev yandıDÜZCE'de, baba ve oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren kişinin evi alev alev yandı.

Baba ve oğlunu öldüren kişinin evi alev alev yandı

DÜZCE'de, baba ve oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren kişinin evi alev alev yandı. Olay öğleden sonra Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen hafta cumartesi günü Kadir Çiçek evlerinin önünde pusu kurduğu baba ve oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Hastaneye kaldırılan Coşkun Baguç ile oğlu Tahsin Baguç yaşamlarını kaybetti. Adliyeye sevk edilen Kadir Çiçek tutuklanırken, evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın çevresinde bulunan 4 eve daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yangını kontrol altına almakta zorlandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Kadir Çiçek'e ait ev yanarken, çevresinde bulunan evlerde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA