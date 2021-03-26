Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi

İhlas Haber Ajansı / TUNCAY TÜRKGÜLÜ - Haberler | Yerel

Düzce - Akçakoca karayolunda çökme meydana geldi Düzce D-655 Düzce-Akçakoca-Zonguldak karayolu Tepeköy mevkiinde yaşanan çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza

Düzce - Akçakoca karayolunda çökme meydana geldi

DÜZCE - Düzce D-655 Düzce-Akçakoca-Zonguldak karayolu Tepeköy mevkiinde yaşanan çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolda daha önce meydana gelen çatlak geçici çözümlerle onarılmaya çalışılınca aynı yerde sürekli çatlamalar meydana geliyor.

D-655 Karayolu Akçakoca Tepeköy mevkii Düzce istikametinde çökme meydana geldi. Asfalt kırılmasına karayolları ekipleri sabah saatlerinde önlem alarak işaretlemelerde bulunuldu. Karayolları ekipleri yola dubalar yerleştirerek sürücüleri uyarırken, Düzce Belediyesinin dolgu malzemesi getirerek çatlakları kapatacağı öğrenildi.

Yola kesin çözüm bulmak amacıyla, Ankara'dan Karayolları genel Müdürlüğünden bir heyetin yola çıktığı ve inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi
Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi
Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi
Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Muslera Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:37:34. #1.15#
title