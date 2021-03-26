Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi
Düzce - Akçakoca karayolunda çökme meydana geldi Düzce D-655 Düzce-Akçakoca-Zonguldak karayolu Tepeköy mevkiinde yaşanan çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Düzce - Akçakoca karayolunda çökme meydana geldi
DÜZCE - Düzce D-655 Düzce-Akçakoca-Zonguldak karayolu Tepeköy mevkiinde yaşanan çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolda daha önce meydana gelen çatlak geçici çözümlerle onarılmaya çalışılınca aynı yerde sürekli çatlamalar meydana geliyor.
D-655 Karayolu Akçakoca Tepeköy mevkii Düzce istikametinde çökme meydana geldi. Asfalt kırılmasına karayolları ekipleri sabah saatlerinde önlem alarak işaretlemelerde bulunuldu. Karayolları ekipleri yola dubalar yerleştirerek sürücüleri uyarırken, Düzce Belediyesinin dolgu malzemesi getirerek çatlakları kapatacağı öğrenildi.
Yola kesin çözüm bulmak amacıyla, Ankara'dan Karayolları genel Müdürlüğünden bir heyetin yola çıktığı ve inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY TÜRKGÜLÜ