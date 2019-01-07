Düzbağ Projesi'nde Geri Sayım

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan ve Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıracak Düzbağ Projesi'nin 45 gün içinde tamamlanacağı ve bu sayede su fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacağı bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin, Düzbağ İçme Suyu Yükleme Havuzu'nda incelemelerde bulundu.

Şahin, Düzbağ Projesi kapsamında, 45 gün sonra memba kalitesindeki suyu şehre vereceklerini belirtti.

Proje sayesinde belediyenin su maliyetlerinin de düşeceğine işaret eden Şahin, "Vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getirerek, şubat ayındaki GASKİ Genel Kurulu'nda su fiyatında yüzde 10 indirim kararı alacağız. Geçen yıl ocak ayında da yüzde 15 indirim yapmıştık. Su fiyatını bir yılda dörtte bir oranında düşüren bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Halkımıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelereni kullandı.

Şahin, Düzbağ Projesi'nin Melen'den sonra ülkenin en büyük içme suyu projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir işin yüzde 95'i tamamlandı. Suyumuzun yükleme havuzu ve regülatörle ilgili kısımları bitirildi. Allah'ın izniyle 45 gün sonra suyu şehrimize akıtmış olacağız. Çok mutluyuz. Su, 2 milyon nüfusu bulunan bir şehir için, hızlı büyüyen bir şehir için çok önemli. Bizim için su yönetimi; altın yönetimi, petrol yönetimi kadar önemli. Bugün bunu başarmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalara 2014 yılında başladık, bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük bir işi başarmak çok önemli. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlara, bütün teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Söz verdik, yaptık."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler de yükleme havuzunun kentin büyük bir kısmına cazibeli su vereceğini dile getirerek, "Yükleme havuzu su almaya hazır. Suyu regülatör yapısına almış durumdayız. Bundan sonraki aşamayla regülatör yapısından yükleme havuzuna suyu vererek, şehre cazibeli olarak ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: AA