Düzbağ Projesi için Gaziantep'e gelen yazar ve medya mensupları HKÜ'yü ziyaret etti
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Düzbağ Projesi için Gaziantep'e gelen yazar ve medya mensupları HKÜ'yü ziyaret etti

13.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:46
Düzbağ Projesi için Gaziantep'e gelen yazar ve medya mensupları HKÜ'yü ziyaret etti

2050 Yılı'na kadar Gaziantep'in içme suyu sorununu çözecek 'Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşamasının açılışı için Gaziantep'e gelen gazeteci, yazar ve medya mensupları Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) ziyaret ederek, kampüs turu yaptı.

2050 Yılı'na kadar Gaziantep'in içme suyu sorununu çözecek 'Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşamasının açılışı için Gaziantep'e gelen gazeteci, yazar ve medya mensupları Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni (HKÜ) ziyaret ederek, kampüs turu yaptı.

Kalyon Holding'in projesini üstlendiği projenin açılışından sonra, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ile birlikte HKÜ'yü ziyaret eden gazeteci, yazar ve medya mensuplarından oluşan heyet, HKÜ kampüsündeki; Golf Sahasını, HKÜ Radyosunu, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezini, Fakülte Binalarını, Gösteri ve Sanat Merkezini, Kongre ve Kültür Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Gazeteciler sordu, dereli yanıtladı

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli heyeti makamında ağırladı. Samimi bir sohbet gerçekleştiren Dereli, HKÜ'nün yenilikçi ve inovasyon ağırlıklı yönlerinden bahsetti. Ziyaret kapsamında kampüse gelen; Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan İdris Karakaş, Gazeteci - Yazar Cem Küçük, Kanal 24 Televizyonundan Murat Çiçek, Hürriyet Gazetesinden Meltem Özgenç, Sabah Gazetesinden Hazal Ateş, Milliyet Gazetesinden Didem Özel, Basın Müşaviri Uğur Alıcı, Akşam Gazetesinden Kurtuluş Tayiz ve Kanal 7

Televizyonundan Mehmet Acet, Prof. Dr. Türkay Dereli 'ye sorularını yöneltti.

HKÜ'nün Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sıralamasında, vakıf üniversiteleri arasında 8. tüm üniversiteler arasında ise 31. sırada yer aldığını gazetecilere söyleyen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli: "TÜBİTAK tarafından her yıl açıklanan endekste üniversiteler bu yıl; 'bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği', 'fikri mülkiyet havuzu', 'işbirliği ve etkileşim' ile 'ekonomik katkı ve ticarileşme' olmak üzere dört boyutta ve 22 gösterge ele alınarak değerlendirildi. Açıklanan endekste HKÜ; girişimci ve yenilikçi üniversite ile bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olan, bu yetkinliği yerel, ulusal ve uluslararası yenilik aktörleriyle kurduğu iş birliği ve etkileşim yolu ile ekosistemin yararına sunabilen üniversiteler arasında geçen yılki sıralamanın üzerine çıkarak başarı grafiğini yükseltti. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan 'Mezunları en hızlı iş bulabilen üniversiteler sıralamasında' da HKÜ, Vakıf Üniversiteleri arasında 9. sırada yer alarak, eğitim-öğretim kalitesini de ispatladı" dedi.

HKÜ'ye her alanda tam not veren heyet, ziyaret sonunda, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Düzbağ Projesi için Gaziantep'e gelen yazar ve medya mensupları HKÜ'yü ziyaret etti
Düzbağ Projesi için Gaziantep'e gelen yazar ve medya mensupları HKÜ'yü ziyaret etti
Düzbağ Projesi için Gaziantep'e gelen yazar ve medya mensupları HKÜ'yü ziyaret etti
Düzbağ Projesi için Gaziantep'e gelen yazar ve medya mensupları HKÜ'yü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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