Düzbağ İçme Suyu" Projesinde Sona Doğru

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan ve Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıracak "Düzbağ İçme Suyu" projesi kapsamında 135 kilometrelik isale hattının 61 kilometresinin döşeme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin Gaziantep'in kurtuluş reçetesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ikinci en büyük içme suyu projesi Düzbağ'da hat döşeme çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Sönmezler, 1 milyar lira bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi inşaatının büyüklüğü ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı projelerinden olduğunu aktardı.

Sönmezler, şöyle devam etti:

"Gaziantep'in can suyu niteliği taşıyan ve şehrin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan dev projenin 135 kilometrelik isale hattının 61 kilometresinde boru döşeme çalışmaları tamamlandı. İsale hattı şehre doğal eğimle su temin edilebilmesi açısından büyük öneme sahip. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması için bütün platformlarda çalışmalar kesintisiz ve aynı yoğunlukla sürdürülüyor."

Öte yandan projeyi ve suyun kente geliş serüvenini halka daha iyi anlatmak üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir stant kuruldu.

Proje kapsamında isale hattına döşenen ve 5 metre uzunluğunda, 2,6 metre çapında, içinden araba geçebilen borular meydana konuldu.

Yine Düzbağ Barajı'nın çalışma prensibini anlatan mekanik bir maketin yer aldığı Düzbağ Projesi Tanıtım Standı'nda vatandaşların merak ettiği sorular, GASKİ ekibi tarafından yanıtlanıyor. Video görüntüleriyle Düzbağ İçme Suyu Projesi hakkında bilgi veriliyor. Broşür ve kitapçıklarla vatandaşların bilgilendirildiği stantta, suyla ilgili tüm detaylar anlatılıyor.