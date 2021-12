Duyu Market'in Kurucusu Uzm. Dr. Kösem'den Platformun Detayları

Elektronik ortamdan çocuklara yönelik oyuncak ve eğitici materyal satışı yapan Duyu Market, etkileyici bir başarı öyküsüne ev sahipliği yapıyor. Güçlü bir ekiple hizmet veren platform, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminde oldukça önemli rol oynayan öğretici materyalleri ebeveynler ve çocuklarla buluşturuyor. Platformun kurucusu ve başkanı Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Doktor Figen Şen Kösem, Duyu Market hakkında merak edilenleri açıkladı.

"Varoluş Amacımız Çocukların Gelişim Dönemine En Yüksek Düzeyde Katkı Sağlamak"

Platformun kuruluş ve varoluş amaçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Kösem; "Varoluş amacımız çocukların gelişim dönemine en yüksek düzeyde katkı sağlamak. Çocuklar, bebekler ve hatta ergenler için oldukça geniş yelpazeli bir ürün çeşitliliğimiz var. Öğretici kitaplardan mantıksal gelişimi hızlandıran materyallere, zekâ oyunlarından anaokulu malzemelerine kadar çocukların gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyulan her türlü ürüne platformumuz üzerinden ulaşmak mümkün. Özellikle eğiticiler ve ebeveynler tarafından Duyu Market'te yer alan her bir ürünün oldukça kritik bir öneme sahip. En nihayetinde yetişkinliğe geçişte en önemli ve besleyici dönem çocukluğun gelişim evresi. Bu evrede her çocuğun yetişkin bireye dönüşmesindeki altyapı olarak kabul edilir. Bilişsel, fiziksel, mantıksal ve motor gelişimlerinin tamamı bu evrede oluşur ve kişinin karakterini de önemli ölçüde etkiler." ifadelerini kullandı.

"Eğitici Oyuncakların Çocukluk Dönemi Gelişimine Faydalarının Bilincindeyiz"

Duyu Market platformunun sahiplendiği misyonun farkında olduklarını ifade eden Dr. Kösem; "Eğitici oyuncakların çocukluk dönemi gelişimine faydalarının bilincindeyiz. Alanında son derece deneyimli ve eğitimli bir ekibe sahibiz. Bu ekip yurt dışından ve yurt içinden her türlü eğitim materyalini değerlendirme içerisine alıyor. Bilimsel veriler ve araştırmalar eşliğinde uzmanlarımız hangi ürünlerin daha doğru olacağına karar veriyor. Burada çocukların mental anlamda gelişimlerini gözetiyor olmamamızın yanı sıra, tercihe dilen ürünlerin sağlık açısından herhangi bir olumsuzluk teşkil etmemesine de özen gösteriyoruz. Tüm ürünlerimiz farklı standartlarda ve türlerde testlerden geçerek çocuklarla buluşuyor." şeklinde değerlendirmelerde bulunarak Duyu Market'in edindiğin misyona açıklık getirdi.

