Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar

Duygusal Sözler 2021! en güzel sözler ve en anlamlı duygusal mesajlar en çok aranan konulardan birisi. Duygular sürekli değişiklik gösterebilen güdülerimiz arasındadır. Mutlu olduğumuz anlar kadar, üzgün olduğumuz anlarda olur. Beklemediğimiz bir zamanda bu durumla karşı karşıya kaldıysak ne yapacağımıza hakkında pek fikrimiz olmaz.

İşte hazırladığımız "Duygusal Sözler 2021" içeriğimizde en güzel sözler ve en anlamlı duygusal mesajlar...

DUYGUSAL SÖZLER

İşte sizler için hazırladığımız "Duygusal Sözler 2021" yazımızdan en güzel sözler ve en anlamlı duygusal mesajları bulabilirsiniz...

Birine aşık olmak için bir dakika, birini beğenmek için bir saat ve birini sevmek için bir gün yeter; ama seni unutmak, bir ömür sürer.

Gözlerim acıyor çünkü seni göremiyorum, kollarım boş çünkü seni tutamıyorum, dudaklarım çok soğuk çünkü seni öpemiyorum ve kalbim kırık çünkü seninle birlikte değilim.

Duygusal Sözler

Duygusal Sözler

Duygusal Sözler

Duygusal Sözler

Duygusal Sözler

Duygusal Sözler

DUYGUSAL MESAJLAR

'Onu daha çok etkilemek istiyorum, bana bu cümlelerden daha fazlası lazım.' diyenler, etkileyici duygusal sözlerden oluşan listemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.Etkileyici duygusal sözler de yetmedi, daha romantik duygusal sözler arıyorum diyenler, aşağıdaki liste ise tam size göre…Çok uzun süre umutsuzluk içinde yaşarsan, artık umut edemezsin. Artık umut edemiyorum.Size hatırlanması gereken çok şey veren birini unutmak çok zordur.Ağlamamı durdurabilen kişi ile ağlatan kişinin aynı olması hayatımın en büyük çıkmazı.Senaryoda bile olmadan birinin hayatında rol almak gerçekten zor.Birine aşık olmak için bir dakika, birini beğenmek için bir saat ve birini sevmek için bir gün yeter; ama seni unutmak, bir ömür sürer.

İnsan yüreğinin inkar etmediği yere aittir.

Bazen dünyanın en zor mesleğidir kendi duygularına tercüman olmak.



DUYGUSAL MESAJLAR

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere mahsustur.

Olur da bir gün özlersen başlatma gururuna; çık gel…



DUYGUSAL MESAJLAR

Bu nasıl ceza, silmeye çalıştıkça kazınıyorsun aklıma!

Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten, affet senden habersiz aldığım her nefesten.



Ne ölmek nefessiz kalmaktır, nede yaşamak nefes almaktır. Yaşamak; sevmeyi, sevilmeyi hak eden birinin kalbinde olmaktır.

Ellerin ellerime dokunmadan ruhuma dokundu sevgili.



Yüreğin ne kadar inkâr etse de sevda hiçbir zaman gerçekleri örtmez.

Birini sevmek için gerçek bir neden gerekmiyor. Bazen saçının rüzgârda dalgalanması bile yetiyor.



Sevgimiz usul usul yağan bir yağmurun ırmakları taşıran cinsine benziyor.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.



İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir.

Öyle çok yanar ki canın, dünyadaki bütün suçları işlediğini sanırsın. Oysa sadece sevmişsindir.



Çokça yağmur yağsa temizlenir mi şu kirli dünya?

Kalbim artık sana emanet. Ona ne kadar iyi davranırsan o kadar iyi yaşarım.



Acı verici yaralar onlardır ki, içlerinden kan değil, gözyaşı akar.

Tenimizin rengi, inancımızın rengi ne olursa olsun gözyaşlarının rengi aynıdır.

