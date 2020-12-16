Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
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Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar

16.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:40
Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar

Duygusal Sözler 2021! en güzel sözler ve en anlamlı duygusal mesajlar en çok aranan konulardan birisi. Duygular sürekli değişiklik gösterebilen güdülerimiz arasındadır. Mutlu olduğumuz anlar kadar, üzgün olduğumuz anlarda olur. Beklemediğimiz bir zamanda bu durumla karşı karşıya kaldıysak ne yapacağımıza hakkında pek fikrimiz olmaz.

İşte hazırladığımız "Duygusal Sözler 2021" içeriğimizde en güzel sözler ve en anlamlı duygusal mesajlar...

DUYGUSAL SÖZLER

İşte sizler için hazırladığımız "Duygusal Sözler 2021" yazımızdan en güzel sözler ve en anlamlı duygusal mesajları bulabilirsiniz...

Birine aşık olmak için bir dakika, birini beğenmek için bir saat ve birini sevmek için bir gün yeter; ama seni unutmak, bir ömür sürer.
Gözlerim acıyor çünkü seni göremiyorum, kollarım boş çünkü seni tutamıyorum, dudaklarım çok soğuk çünkü seni öpemiyorum ve kalbim kırık çünkü seninle birlikte değilim.

Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
Duygusal Sözler
Seninle ayrıldığımda canım çok acıdı, beni kırdığında daha çok… Ama bana en çok acı veren şey, nasıl hissettiğimi bilmemen.
'Onu daha çok etkilemek istiyorum, bana bu cümlelerden daha fazlası lazım.' diyenler, etkileyici duygusal sözlerden oluşan listemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
Duygusal Sözler
Seni unutabildiğim güne kadar ya da sonunda beni unutamayacağını fark ettiğin güne kadar beklemeye devam edeceğim.
Etkileyici duygusal sözler de yetmedi, daha romantik duygusal sözler arıyorum diyenler, aşağıdaki liste ise tam size göre…
Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
Duygusal Sözler
Sonunda bazı insanların kalbinizde kalmasına izin vereceğiniz, fakat yaşamınızda bulunamayacağı bir nokta var.
Çok uzun süre umutsuzluk içinde yaşarsan, artık umut edemezsin. Artık umut edemiyorum.
Gözyaşları, kalbin söyleyemediği kelimelerdir.
Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
Duygusal Sözler
Size hatırlanması gereken çok şey veren birini unutmak çok zordur.
Kendini yalnız hissetmeni sağlayan biriyle birlikte olmaktansa, gerçekten yalnız olmak daha iyidir.
Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
Duygusal Sözler
Ağlamamı durdurabilen kişi ile ağlatan kişinin aynı olması hayatımın en büyük çıkmazı.
Gitmene izin vermiş olabilirim, ama bu gitmeni istediğim anlamına gelmez.
Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
Duygusal Sözler
Senaryoda bile olmadan birinin hayatında rol almak gerçekten zor.
"Sonsuza kadar" derken, bu kelimelerin bir son kullanma tarihi olduğunun farkında değildim.
Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
Birine aşık olmak için bir dakika, birini beğenmek için bir saat ve birini sevmek için bir gün yeter; ama seni unutmak, bir ömür sürer.

DUYGUSAL MESAJLAR

İnsan yüreğinin inkar etmediği yere aittir.

Bazen dünyanın en zor mesleğidir kendi duygularına tercüman olmak.

Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
DUYGUSAL MESAJLAR

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere mahsustur.

Olur da bir gün özlersen başlatma gururuna; çık gel…

Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar
DUYGUSAL MESAJLAR

Bu nasıl ceza, silmeye çalıştıkça kazınıyorsun aklıma!

Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten, affet senden habersiz aldığım her nefesten.

Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar

Ne ölmek nefessiz kalmaktır, nede yaşamak nefes almaktır. Yaşamak; sevmeyi, sevilmeyi hak eden birinin kalbinde olmaktır.

Ellerin ellerime dokunmadan ruhuma dokundu sevgili.

Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar

Yüreğin ne kadar inkâr etse de sevda hiçbir zaman gerçekleri örtmez.

Birini sevmek için gerçek bir neden gerekmiyor. Bazen saçının rüzgârda dalgalanması bile yetiyor.

Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar

Sevgimiz usul usul yağan bir yağmurun ırmakları taşıran cinsine benziyor.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.

Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar

İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir.

Öyle çok yanar ki canın, dünyadaki bütün suçları işlediğini sanırsın. Oysa sadece sevmişsindir.

Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar

Çokça yağmur yağsa temizlenir mi şu kirli dünya?

Kalbim artık sana emanet. Ona ne kadar iyi davranırsan o kadar iyi yaşarım.

Duygusal Sözler 2021! En Güzel Sözler ve En Anlamlı Duygusal Mesajlar

Acı verici yaralar onlardır ki, içlerinden kan değil, gözyaşı akar.

Tenimizin rengi, inancımızın rengi ne olursa olsun gözyaşlarının rengi aynıdır.

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