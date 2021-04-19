Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları
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Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları

Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Türk Sineması'na filmlerinin yanı sıra karakteriyle de damgasını vuran efsane sanatçıların son görüntülerini Haberler.com olarak derledik. İşte komedinin ustası Kemal Sunal başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Yeşilçam'ın emektarlarının fotoğraf kareleri...

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Adile Naşit... Onlar 7'den 70'e her yaştan izleyicinin gönlüne taht kuran Türk Sineması'nın emektar isimleri olarak unutulmaz arasında yer alıyor.

ONLAR HER REPLİĞİNİ İZLEDİĞİMİZ EFSANE İSİMLER

Ne yazık ki neredeyse filmlerindeki her repliklerini ezbere bildiğimiz usta isimler, tek tek aramızdan ayrılarak sevenlerine büyük derin bir yaşatmıştı. Haberler.com olarak sizler için Yeşilçam'ın ustalarının son anlarını içeren görüntüleri derledik. İşte hepimizin hayran olduğu usta isimlerin son görüntüleri...

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Damla Çelikli
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