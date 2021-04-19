Duygulanmamak elde değil! İşte Türk Sineması'na iz bırakan usta isimlerin ölmeden önceki son anları

Türk Sineması'na filmlerinin yanı sıra karakteriyle de damgasını vuran efsane sanatçıların son görüntülerini Haberler.com olarak derledik. İşte komedinin ustası Kemal Sunal başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Yeşilçam'ın emektarlarının fotoğraf kareleri...