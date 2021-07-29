Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy ile evlenecek mi? İşte cevabı...

Oyuncu Duygu Sarışın, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Meslektaşı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Sarışın'a evlilik sorusu yöneltildi. İşte ünlü oyuncunun evlilik sorusuna tepkisi...

Snob Magazin'in haberine göre; Bir iş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncu, özel hayatı hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap vermek istemedi.

Çağatay Ulusoy'la aşk yaşayan Sarışın, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna gülümsedi.

Ünlü oyuncu, sportif giyim tarzıyla çevredekilerin dikkatini çekti.

"BİZİ SALIN KARDEŞİM!"

Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde Duygu Sarışın'dan ayrıldığı ve eski aşkı Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Ulusoy, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu? Çok üzücü... Gayeniz nedir? Anlamıyorum, bir salın bizi be kardeşim..."

Kaynak: Snob Magazin