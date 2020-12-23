Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti
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Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti

23.12.2020 21:30 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:48

İnternet fenomeni Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine adından söz ettirecek gibi duruyor. Özaslan, kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozlar takipçilerini mest etti.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yılbaşı temasına uygun olsun diye kırmızı mini elbisesi, kırmızı stilettoları ve kırmızı rujuyla yeni pozlar verdi.

"SİZE YILBAŞI HEDİYESİ VERMEYE GELDİM"

Duygu Özaslan, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Size yılbaşı hediyesi vermeye geldim!" deyip takipçilerine yılbaşı dolayısıyla hediye vereceğini belirtti.

DUYGU'NUN CESUR POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Duygu Özaslan'ın paylaştığı fotoğraflar ise takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Kısacık kıyafetiyle cesur pozlar veren ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde zayıfladığını söyleyip tecrübelerini takipçileriyle paylaşmıştı.

İşte Duygu Özaslan'ın cesur pozları;

Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti
Haber Yorumları (3)
KEŞ: Kadını obje olarak görmeyimn diyen kadınlar burda hepiniz aynısınız
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SELİM: Bu kim ?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KAAN: cok guzel hmmmm
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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