Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti
İnternet fenomeni Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine adından söz ettirecek gibi duruyor. Özaslan, kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozlar takipçilerini mest etti.
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yılbaşı temasına uygun olsun diye kırmızı mini elbisesi, kırmızı stilettoları ve kırmızı rujuyla yeni pozlar verdi.
"SİZE YILBAŞI HEDİYESİ VERMEYE GELDİM"
Duygu Özaslan, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Size yılbaşı hediyesi vermeye geldim!" deyip takipçilerine yılbaşı dolayısıyla hediye vereceğini belirtti.
DUYGU'NUN CESUR POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ
Duygu Özaslan'ın paylaştığı fotoğraflar ise takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Kısacık kıyafetiyle cesur pozlar veren ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde zayıfladığını söyleyip tecrübelerini takipçileriyle paylaşmıştı.
İşte Duygu Özaslan'ın cesur pozları;