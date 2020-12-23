Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti

İnternet fenomeni Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine adından söz ettirecek gibi duruyor. Özaslan, kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozlar takipçilerini mest etti.