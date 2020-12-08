Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?
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Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

08.12.2020 23:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:29
Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

Youtıbe platformunda çektiği videolar ile adında söz ettiren sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

Sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991, İstanbul doğumlu, Türk YouTuber ve İnternet ünlüsü. Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunudur. YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar çekmektedir. 2017'de yapılan bir araştırmada Duygu Özaslan'ın takipçilerinin "hayranlar", "sevmeyenler" ve "doğrucular" olmak üzere üç ana gruptan oluştuğu rapor edilmiştir. 2018 yılında 242 kişiyle yapılan bir araştırmada, Duygu Özaslan'ın Danla Bilic ve Çağla Şıkel'den sonra en çok takip edilen güzellik vlogerı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %12.4'ü Duygu Özaslan'ı takip ettiğini belirtmiştir. 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla Özaslan'ın 1.45 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

DUYGU ÖZASLAN HAKKINDA BAŞARILAR

YouTube kanallarındaki ürün yerleştirme çalışmalarıyla alakalı yapılan bir araştırmada, Özaslan'ın YouTube kanalında 1 Haziran 2017 ve 20 Şubat 2018 tarihleri arasında yüklediği videolar analiz edilmiş ve bu videolarda izleyicilerin reklamdan ziyade Duygu Özaslan ve videonun çekim kalitesiyle ilgilendiği tespit edilmiştir.

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