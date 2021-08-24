Duygu Özaslan aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yakın zamanda nikah masasına oturacağı basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşka geldiği anları Instagram hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, aşka geldi. Özaslan, yakında nikah masasına oturacağı basketbolcu Can Maxim Mutaf ile dudak dudağa çektirdiği kareleri yayınladı. Özaslan pozlara, "O geceden analog fotoğraflarımız" diyerek, beyaz kalp emojisi koydu.

Sosyal medya fenomenine beğeni ve mesaj yağdı. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan Özaslan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin