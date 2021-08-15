Duygu Özaslan'dan bikinili poz
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Duygu Özaslan'dan bikinili poz

Duygu Özaslan'dan bikinili poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'dan paylaştığı kareyle yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya fenomeni, bikinili karesiyle binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, tatiline devam ediyor. Evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile yapan Özaslan, bikiniyle pozuyla gündem oldu. Turuncu bikini giyen sosyal medya fenomeni düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Özaslan, geçtiğimiz yıl tatilde kilolu fotoğrafıyla olay olmuştu. Sosyal medya fenomeni daha sonra spor ve diyetle kilo vermişti.

Duygu Özaslan'dan bikinili poz
Duygu Özaslan'dan bikinili poz

Kaynak: Snob Magazin

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Duygu Özaslan'dan bikinili poz - Haberler Magazin
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