Duygu Delen davasında 5'inci duruşma görüldü - Haberler
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Duygu Delen davasında 5'inci duruşma görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Duygu Delen davasında 5'inci duruşma görüldü

Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinde balkondan düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yargılamaya 5'inci duruşma ile devam edildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinde balkondan düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada yargılamaya 5'inci duruşma ile devam edildi. Duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık Mehmet Kaplan, "Duygu yerimde olsaydı, benim yerime adalet isterdi" dedi.

Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinde balkondan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin davanın 5'inci duruşması görüldü. Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Delen ailesinin avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcisi, TBB Kadın Hakları Komisyonu adına Av. Meriç Güzel ve sanık avukatı Enes Akbulut hazır bulundu. Duruşmayı Delen ailesi de takip etti.

Delen ailesinin avukatı tutukluluk halinin devamını istedi

Duruşmada söz alan Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, adli tıp raporunun beklendiğini hatırlatarak, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ailenin diğer avukatı Mehmet Balcı ise geçen oturumda sanığın tahliyesine karar verildiğini, daha sonra yapılan itirazla tekrar tutuklandığının altını çizerek, "Bu süreçte suçlarda bir değişiklik olmadı. Sanığın suçu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi devam etmektedir. Bu nedenle sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" diyerek taleplerini mahkeme başkanına iletti.

Adli tıp raporu bekleniyor

Duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcısı, dosyanın Adli Tıp Kurumundan dönmesinin beklenmesi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

"Duygu yerimde olsaydı, benim yerime adalet isteyecekti"

Duruşmaya SAGBİS ile katılarak savunma yapan sanık Mehmet Kaplan suçsuz olduğunu savunarak, "Duygu benim yerimde olsaydı benim yerime adaleti o isteyecekti. Tahliyemi talep ediyorum. Raporun gelmemesinin benimle alakası yok. 10 aydır çalışma yapıldı, keşif yapıldı. Tahliye olduktan 6 gün sonra yeniden tutuklandım. Adaletten bahsedemezler bana" dedi.

Sanığın beyanlarının aksini ispatlayan bir kanıtın dosyaya girmediğini belirten sanık Avukatı Enes Akbulut, "Geçen duruşma 4 bilirkişi dinlendi. Aslında beyanlarda bir çelişki yok. Son duruşmada bunların 3'ü de cinayete ilişkin somut bir delil olmadığını beyan ettiler. Bu nedenle sanığın tahliyesine karar verdiler" dedi.

Savunmaların ardından 5 dakika ara verilen duruşma sonucunda Mahkeme Başkanı, sanık Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devam etmesine ve duruşmanın 2 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi.

Alkışlayıp kapıya vurdu

Bu sırada sanık Mehmet Kaplan verilen karara alkışla tepki göstererek savunma yaptığı odanın kapısına vurdu. - GAZİANTEP

Duygu Delen davasında 5'inci duruşma görüldü

Duygu Delen davasında 5'inci duruşma görüldü

Duygu Delen davasında 5'inci duruşma görüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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